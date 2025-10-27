Mersin 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 27 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gün boyunca sıcaklığın 25°C civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı orta seviyede olacak. Rüzgar, güney yönlerden hafif esecek. Toroslar çevresinde öğleden sonra kısa süreli bulut geçişleri görülebilir.

28 Ekim Salı günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 26°C'ye ulaşacaktır. 29 Ekim Çarşamba günüyse hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar yine 26°C civarında seyredecektir. 30 Ekim Perşembe günü ise hava daha da ısınır. Sıcaklık 27°C'ye ulaşacaktır.

Bu dönemde bitkilerin su ihtiyacı artabilir. Bu ihtiyaç, güneşlenme süresine bağlı olarak değişecektir. Sulama programları gözden geçirilmeli ve gerektiğinde artırılmalıdır. Yüksek sıcaklıklar insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Açık hava etkinlikleri öğle saatlerinde sınırlanmalı. Bol su tüketimine özen gösterilmelidir.

Mersin'de önümüzdeki günlerde sıcak ve açık hava koşulları sürecektir. Tarım faaliyetlerinde sulama düzenlemeleri yapılmalıdır. Halk sağlığı için gerekli önlemler alınması önemlidir.