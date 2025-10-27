HABER

Mersin 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 27 Ekim 2025 Pazartesi günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklığın 25°C civarında seyretmesi, nem oranının orta seviyede olması öngörülüyor. 28 Ekim Salı günü sıcaklık 26°C'ye ulaşacak. 29 ve 30 Ekim tarihlerindeyse hava durumu açık ve güneşli olacak. Bu sıcak günlerde bitkilerin su ihtiyacı artacak. Sulama programları gözden geçirilmeli, halk sağlığı için ise gerekli önlemler alınmalıdır.

Mersin 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Mersin'de 27 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gün boyunca sıcaklığın 25°C civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı orta seviyede olacak. Rüzgar, güney yönlerden hafif esecek. Toroslar çevresinde öğleden sonra kısa süreli bulut geçişleri görülebilir.

28 Ekim Salı günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 26°C'ye ulaşacaktır. 29 Ekim Çarşamba günüyse hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar yine 26°C civarında seyredecektir. 30 Ekim Perşembe günü ise hava daha da ısınır. Sıcaklık 27°C'ye ulaşacaktır.

Bu dönemde bitkilerin su ihtiyacı artabilir. Bu ihtiyaç, güneşlenme süresine bağlı olarak değişecektir. Sulama programları gözden geçirilmeli ve gerektiğinde artırılmalıdır. Yüksek sıcaklıklar insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Açık hava etkinlikleri öğle saatlerinde sınırlanmalı. Bol su tüketimine özen gösterilmelidir.

Mersin'de önümüzdeki günlerde sıcak ve açık hava koşulları sürecektir. Tarım faaliyetlerinde sulama düzenlemeleri yapılmalıdır. Halk sağlığı için gerekli önlemler alınması önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
