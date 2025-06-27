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Mersin 27 Haziran Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

27 Haziran 2025 Cuma günü, Mersin'de hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Mersin 27 Haziran Cuma Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

27 Haziran 2025 Cuma günü, Mersin'de hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C'ye kadar yükselebilir. Gece ise sıcaklık 23°C civarında seyredecek. Rüzgar, güney yönünden saatte 16 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları beklentisi var. 28 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığı 32°C civarında olacak. 29 Haziran Pazar günü 31°C'ye ulaşması bekleniyor. 30 Haziran Pazartesi günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Bu sıcak hava koşulları, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir. Açık renkli ve hafif giysiler tercih etmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmada faydalıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda olmaktan kaçınmak önerilir. Bu, güneş çarpması riskini azaltır. 30 Haziran Pazartesi günkü yağışlar, ani hava değişimlerine yol açabilir. Bu tarihte dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmanız faydalı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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