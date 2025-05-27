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Mersin 27 Mayıs Salı hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin 27 Mayıs Salı hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Mersin 27 Mayıs Salı hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Mersin'de 27 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 28°C civarında, gece ise 18°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakındır. Bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtmaktadır.

Önümüzdeki günlerde, 28 Mayıs Çarşamba'dan itibaren hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. Çarşamba günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Bu durum, hava sıcaklığının 26°C civarına düşmesine neden olabilir. Perşembe ve Cuma günleri de sağanak yağışların devam etmesi tahmin ediliyor. Bu günlerde hava sıcaklıklarının 24°C civarında olması öngörülüyor.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken, yanınızda su geçirmez bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır. Ani yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, sabah ve akşam saatlerinde hafif bir üst giyim katmanı almak da rahatlık sağlayacaktır.

Mersin'in Mayıs ayı, ortalama 18.2°C gündüz ve 13°C gece sıcaklıklarıyla özellikler taşımaktadır. Nem oranı %72 ve 3 yağmurlu gün ile tipik Akdeniz iklimi özelliklerini gösteriyor. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, konforlu bir deneyim için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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