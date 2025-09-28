Mersin 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 28 Eylül 2025 Pazar günü hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 29°C’ye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 26°C’ye düşecek. Hissedilen sıcaklık 27°C olarak hissedilecek. Gece saatlerinde sıcaklık 23°C’ye gerileyecek. Hissedilen sıcaklık 24°C olacak.

Rüzgar sabah saatlerinde kuzeydoğudan 12 km/saat hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar güneyden 19 km/saat hızla esecek. Akşam saatlerinde ise rüzgar güneybatıdan 16 km/saat hızla esecek. Gece saatlerinde rüzgar kuzeyden 8 km/saat hızla esecek.

Nem oranı sabah saatlerinde %67 olacak. Gündüz saatlerinde nem oranı %59’a düşecek. Akşam saatlerinde %71, gece saatlerinde ise %75 olacak. Basınç sabah saatlerinde 1014 hPa olarak ölçülecek. Gündüz saatlerinde 1013 hPa, akşam saatlerinde 1012 hPa olacak. Gece saatlerinde basınç değeri 1013 hPa olarak belirlenecek.

29 Eylül Pazartesi’den 4 Ekim Cumartesi’ye kadar hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 28-29°C arasında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 19-21°C arasında değişecek. Rüzgar hızları ve yönleri değişecek.

Nem oranları ve basınç değerleri benzer seviyelerde seyredecek. Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin korunması çok önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanılmalı. Şapka takmak da faydalıdır. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle su kaybını önlemek de önemlidir. Düzenli aralıklarla su içmek, aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak gereklidir. Rüzgarın hız ve yönündeki değişikliklere dikkat edilmelidir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için bu durum önemlidir.

Rüzgarın hızının artması durumunda dikkatli olunmalıdır. Gerekirse korunaklı alanlara geçilmelidir. Nem oranının yüksek olması, terlemeyi azaltabilir. Vücut ısısının yükselmesine neden olabilir. Nemli ortamlarda uzun süre kalmaktan kaçınmak gerekir. Serin ve havadar yerlerde vakit geçirmek daha sağlıklıdır.