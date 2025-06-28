Mersin 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 33°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklıkları ise 22°C civarında seyredecek. Rüzgar, güney yönünden saatte 15-16 kilometre hızla esecek.

29 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı 32°C olacak. 30 Haziran Pazartesi günü de hava sıcaklığı 32°C civarında kalacak. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli geçecek.

Bu sıcak hava koşulları, öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir. Açık renkli ve hafif giysiler tercih etmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmada faydalıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda olmaktan kaçınmak önerilir. Bu, güneş çarpması riskini azaltır.

30 Haziran Pazartesi günü yağışlar olabilir. Ani hava değişimlerine yol açabilir. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olur.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve sıcak olacak. Sıcak havaya uygun giyinmek, bol su içmek ve güneşten korunmak önemlidir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak da önemlidir.