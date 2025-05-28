Mersin 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece sıcaklıkları ise 18°C civarında olacak. Bu dönemde hava sıcaklıkları 18.2°C ile 22.3°C arasında değişiyor. Nem oranı %72 civarında seyrediyor.

29 Mayıs Perşembe günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklıklar gündüz 23°C, gece 15°C olacak. 30 Mayıs Cuma günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 23°C, gece 16°C civarında olacak. 31 Mayıs Cumartesi günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 26°C, gece 19°C olacak.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Günlük hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı bu tahminlere göre ayarlamak iyi bir fikir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Şemsiye bulundurmak, olası ıslanmalardan korunmanıza yardımcı olur. Sahilde vakit geçirecekseniz, deniz suyunun sıcaklığı 22°C civarındadır. Serin sulara girmeden önce vücut ısınızı dengelemek için kısa süreli ısınma hareketleri yapmanız önerilir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle bol su içerek vücudunuzun su dengesini korumaya özen gösterin.