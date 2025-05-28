HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin 28 Mayıs Çarşamba hava durumu yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Mersin 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Mersin'de 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece sıcaklıkları ise 18°C civarında olacak. Bu dönemde hava sıcaklıkları 18.2°C ile 22.3°C arasında değişiyor. Nem oranı %72 civarında seyrediyor.

29 Mayıs Perşembe günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklıklar gündüz 23°C, gece 15°C olacak. 30 Mayıs Cuma günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 23°C, gece 16°C civarında olacak. 31 Mayıs Cumartesi günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 26°C, gece 19°C olacak.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Günlük hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı bu tahminlere göre ayarlamak iyi bir fikir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Şemsiye bulundurmak, olası ıslanmalardan korunmanıza yardımcı olur. Sahilde vakit geçirecekseniz, deniz suyunun sıcaklığı 22°C civarındadır. Serin sulara girmeden önce vücut ısınızı dengelemek için kısa süreli ısınma hareketleri yapmanız önerilir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle bol su içerek vücudunuzun su dengesini korumaya özen gösterin.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çöp ev mahalleliyi isyan ettirdiÇöp ev mahalleliyi isyan ettirdi
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandıOtomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
50 bin TL maaş verip 3 ayda bir zam yaptı! Çalışan bulamayınca kapattı

50 bin TL maaş verip 3 ayda bir zam yaptı! Çalışan bulamayınca kapattı

Dünyanın konuştuğu görüntü! Fotoğraflar Nazi kamplarına benzetildi…

Dünyanın konuştuğu görüntü! Fotoğraflar Nazi kamplarına benzetildi…

Cem Küçük canlı yayında açık açık söyledi, moderatör de şaşırdı! Sıradaki operasyon için orayı işaret etti

Cem Küçük canlı yayında açık açık söyledi, moderatör de şaşırdı! Sıradaki operasyon için orayı işaret etti

İrem Derici ve Coşkun Sabah gerildi! Olay iddia: "Yemediğiniz halt yok. Anneme..."

İrem Derici ve Coşkun Sabah gerildi! Olay iddia: "Yemediğiniz halt yok. Anneme..."

Bağcılar'da vahşet! Lamba değiştirmeye gitti, 12 yaşındaki çocuğu bir cümle yüzünden vahşice öldürdü

Bağcılar'da vahşet! Lamba değiştirmeye gitti, 12 yaşındaki çocuğu bir cümle yüzünden vahşice öldürdü

Tunceli Valisi'nin yeni görev yeri belli oldu

Tunceli Valisi'nin yeni görev yeri belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.