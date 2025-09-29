Mersin 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 29 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 28°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklık, bölgenin tipik Akdeniz iklimine uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler olacak. 30 Eylül Salı günü sıcaklıklar 27°C civarına düşecek. Kısmen güneşli bir gün yaşanacak. 1 Ekim Çarşamba günü de benzer sıcaklıklar devam edecek. Güneşli hava koşulları sürecek. 2 Ekim Perşembe günü sağanak yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almak faydalı olacaktır. 3 Ekim Cuma günü bol güneş ışığı olacak. Sıcaklık 27°C civarında tahmin ediliyor. 4 Ekim Cumartesi günü sıcaklık 30°C'ye kadar yükselecek. Bu günde bol güneş ışığı bekleniyor. 5 Ekim Pazar günü ise sıcaklık 34°C'ye çıkacak. Parlak güneş ışığı gidecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle sıcak ve güneşli olacak. 4 ve 5 Ekim tarihleri yüksek sıcaklıklar nedeniyle dikkat gerektiriyor. Dışarıda vakit geçirecekler için önem taşıyor. Bu günlerde bol su içmek gerek. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş koruyucu kullanmak sağlıklı bir tercih. Mümkünse öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Ayrıca, 2 Ekim Perşembe günü beklenen sağanak yağış için şemsiye almayı unutmamakta fayda var.

Mersin'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları hakim olacak. 2 Ekim'deki yağışa karşı hazırlıklı olmak önemli. Yüksek sıcaklıklarda gerekli önlemleri almak rahat bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.