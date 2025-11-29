HABER

Mersin 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 29 Kasım 2025 tarihinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Şehrin merkezi güneşli ve açık olurken, bazı bölgelerde hafif sağanak yağmur bekleniyor. Akdeniz ilçesinde sıcaklık 19°C, Mut ilçesinde ise 19°C civarında olmak üzere, orta şiddetli yağmur görülecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişiklikler, yağmurlu günlerde uygun giyinmeyi gerektiriyor. Şemsiye bulundurmak ve kat kat giyinmek sağlık için faydalı olacaktır.

Cansu Akalp

29 Kasım 2025 Cumartesi günü Mersin'de hava koşulları değişkenlik gösterecek. Şehrin merkezinde hava açık ve güneşli. Sıcaklık 24°C civarında olacak. Bazı bölgelerde ise hafif sağanak yağmurlar bekleniyor. Örneğin, Akdeniz ilçesinde hava hafif sağanak yağmurlu. Sıcaklık 19°C civarında olacak. Mut ilçesinde orta şiddetli yağmurlar bekleniyor. Bu bölgede de sıcaklık 19°C civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenleşecek. 30 Kasım Pazar sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 17°C civarına düşecek. 1 Aralık Pazartesi havası güneşli olacak. Sıcaklık 18°C civarında kalacak. 2 Aralık Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 19°C civarında olacak. 3 Aralık Çarşamba günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 20°C'ye yükselecek. 4 Aralık Perşembe bulutların arasından ara ara güneş görünecek. Sıcaklık tekrar 19°C civarında yaşanacak. 5 Aralık Cuma kısmen güneşli bir hava olacak. Sıcaklık 21°C civarında sürecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği dikkat gerektiriyor. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye ya da su geçirmez mont bulundurmalısınız. Sıcaklıklar 20°C civarında seyrederken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerekirse katları çıkartıp giyebilirsiniz. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edin. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korur. Bu sayede günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirebilirsiniz.

hava durumu Mersin
