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Mersin 29 Mayıs Perşembe hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin 29 Mayıs Perşembe hava durumu belli oldu. Mersin'de hava durumu sabah saatlerinde kısmen yağmurlu, 26°C olarak başlayacak.

Mersin 29 Mayıs Perşembe hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mersin'de 29 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece ise 17°C civarında seyredecek. Bu durum, yaz aylarının yaklaşmasıyla hava koşullarının değişken hale geldiğini gösteriyor.

30 Mayıs Cuma günü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklık 24°C, gece 17°C olacak. 31 Mayıs Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar gündüz 29°C, gece 20°C olarak öngörülüyor. 1 Haziran Pazar günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece ise 19°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenlik, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Sağanak yağışların olduğu günlerde, dışarıda vakit geçireceklerin uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabı giymeleri önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek, ilk planda yer alması gereken hususlardır.

Sıcaklıkların artacağı günlerde, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanımı önerilir. Bol su tüketimi ve hafif kıyafetler tercih edilerek, sıcak havanın olumsuz etkileri azaltılabilir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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