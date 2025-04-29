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Mersin 29 Nisan Salı hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin hava durumu raporu yayımlandı. 29 Nisan Salı günü Mersin'de hava durumu bölgesel olarak farklılık gösterecek.

Mersin 29 Nisan Salı hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Bugün, 29 Nisan 2025 Salı günü, Mersin'de hava durumu değişken olacak. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 21°C, gece ise 15°C civarında olacak. Bu durum, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 30 Nisan Çarşamba günü, bulutlar artacak. Sıcaklık 23°C'ye kadar yükselebilir. 1 Mayıs Perşembe günü, sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık 22°C civarında olacak. 2 Mayıs Cuma günü, yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık 20°C seviyelerinde kalacak.

Bu dönemde, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak, ani yağmurlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek, sıcaklık değişimlerine karşı vücudunuzu korumak açısından faydalıdır. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız, olası aksaklıkların önüne geçebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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