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Mersin 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 29 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu, gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte bekleniyor.

Mersin 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Mersin'de 29 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu, gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte bekleniyor. Sıcaklık en yüksek 32°C, en düşük 25°C olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33°C'ye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde ise 25°C civarına düşmesi öngörülüyor. Rüzgar, güneydoğu yönünden saatte 14 km hızla esecek.

30 Temmuz Çarşamba günü hava parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 31°C ile 27°C arasında değişmesi bekleniyor. 31 Temmuz Perşembe günü hafif yağmur olacağı tahmin ediliyor. Bu gün için sıcaklıkların 30°C ile 27°C arasında olması öngörülüyor. 1 Ağustos Cuma günü de hafif yağmur ihtimali mevcut. Sıcaklıkların 30°C ile 27°C arasında olması bekleniyor.

Bu dönemde, sıcaklıklar yüksek olacak. Zaman zaman yağışlar da görülecek. Vatandaşların, güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymeleri önerilir. Bol su tüketmeleri önemlidir. Dışarıda olduklarında şapka veya şemsiye kullanmaları faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olunmalıdır. Araçların yağmura uygun şekilde hazırlıklı olması sağlanmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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