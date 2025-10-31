HABER

Mersin 31 Ekim Cuma hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 31 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 27°C, gece ise 13°C seviyelerine düşecek. 1 Kasım Cumartesi günü 26°C, 2 Kasım Pazar günü 27°C bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Hafif ceket veya hırka almak önemli, zira sabah ve akşam sıcaklıkları düşecektir. Güneş koruyucu kullanmak ve bol su içmek ise önerilir.

Mersin'de 31 Ekim 2025 Cuma günü hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 27°C civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 13°C seviyelerine düşecektir. Nem oranı %50 civarında. Rüzgar hızı ise 5 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:04, gün batımı ise 17:45'tir.

1 Kasım Cumartesi günü hava sıcaklığının 26°C olması bekleniyor. 2 Kasım Pazar günü sıcaklık 27°C civarında olacak. Bu günlerde hava genellikle güneşli kalacak. Gece sıcaklıkları 13-15°C arasında değişebilir.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecektir. Bu nedenle hafif bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir.

Rüzgar hızının düşük olması nedeniyle deniz ve açık hava etkinlikleri için koşullar uygundur. Nem oranı %50 civarında. Bu durum hava sıcaklığının daha yüksek hissedilmesine neden olabilir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek serin kalmanıza yardımcı olacaktır.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle ılımandır. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamak önemlidir. Buna göre hazırlıklı olmak gereklidir.

