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Mersin 31 Mayıs 2025 Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Mersin 31 Mayıs 2025 Cumartesi Hava Durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mersin'de 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 20°C ile 29°C arasında değişmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın. Mersin'in tipik Akdeniz iklimine uygun bir gün yaşanacak.

1 Haziran Pazar günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 19°C ile 28°C arasında seyredecek. 2 Haziran Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 20°C ile 26°C arasında olacak. 3 Haziran Salı günü ise hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 20°C ile 27°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli. Öğle saatlerinde sıcaklıkların artmasıyla birlikte güneş ışınları dik açıyla gelecek. Bu nedenle cilt koruması önem kazanacak. Dışarıda vakit geçireceklerin güneş kremi kullanmaları ve uygun kıyafetler giymeleri önerilir. Ayrıca, deniz suyu sıcaklıkları da artacak. Denize girmeyi planlayanların deniz suyu sıcaklığını kontrol etmeleri faydalı olacaktır.

Mersin'de Mayıs ayı genellikle %72 nem oranı ve 24 mm yağışla geçer. Bu da hava koşullarının genellikle kuru ve nemli olduğunu gösterir. Nemden kaynaklanabilecek rahatsızlıkları önlemek için bol su tüketimi ve hafif kıyafetler tercih edilmelidir.

Mersin'de önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunmak için gerekli önlemleri almaları önemlidir. Nemden kaynaklanabilecek rahatsızlıklara karşı da dikkatli olmak gerekecek.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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