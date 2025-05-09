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Mersin 9 Mayıs Cuma hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin 9 Mayıs Cuma hava durumu merak ediliyor. Mersin'de hava durumu bulutlu ve güneşli olarak öngörülüyor.

Mersin 9 Mayıs Cuma hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Mersin'de 9 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı ise 18°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın. Nem oranı %64 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı saatte 11.5 km olarak bekleniyor.

10 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklığının 28°C'ye yükseleceği tahmin ediliyor. Gece sıcaklığı ise 19°C civarında olacak. 11 Mayıs Pazar günü puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 27°C gündüz, 17°C gece seviyelerinde gerçekleşecek. 12 Mayıs Pazartesi günü yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı ise 19°C olacak.

Bu dönemde, Mersin'de hava koşulları genellikle ılıman ve nemli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışığından korunmaları önerilir. Şapka ve güneş kremi kullanılabilir. Ayrıca, bol su tüketmek ve hafif, nefes alabilen kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, hava durumunu düzenli takip etmek önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mersin
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