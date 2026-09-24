Jandarmadan 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde Karasu, Sapanca ve Hendek ilçelerinde 3 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 104 gram kokain, 23 kök kenevir bitkisi, 13 gram A-M maddesi, 12 adet 20x20 santimetre boyutlarında peçeteye emdirilmiş bonzai, 1 gram esrar ve uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen 1 kutu aseton ele geçirildi. Aramalarda ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 840 TL, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 11 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 cep telefonu bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır