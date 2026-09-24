HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Jandarmadan 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Sakarya’da jandarma ekiplerince Karasu, Sapanca ve Hendek ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Jandarmadan 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde Karasu, Sapanca ve Hendek ilçelerinde 3 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 104 gram kokain, 23 kök kenevir bitkisi, 13 gram A-M maddesi, 12 adet 20x20 santimetre boyutlarında peçeteye emdirilmiş bonzai, 1 gram esrar ve uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen 1 kutu aseton ele geçirildi. Aramalarda ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 840 TL, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 11 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 cep telefonu bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: 'Dünyaya duyurdu'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: 'Dünyaya duyurdu'
Prof. Dr. Görür nedeniyle açıkladı: "Daha önce söylemiştim"Prof. Dr. Görür nedeniyle açıkladı: "Daha önce söylemiştim"

Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Yavaş'tan istifa sonrası Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıt

Yavaş'tan istifa sonrası Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıt

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Hem hikaye hem başrol değişti! Yine de olmadı

Hem hikaye hem başrol değişti! Yine de olmadı

Trump'a Türk damat geliyor! İstanbul'da evlenecekler

Trump'a Türk damat geliyor! İstanbul'da evlenecekler

131 fon için kritik toplantı! Bakan Şimşek başkanlık edecek

131 fon için kritik toplantı! Bakan Şimşek başkanlık edecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.