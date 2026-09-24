Şanlıurfa depremi sonrası "Enerji biriktiriyor" açıklaması! Prof. Dr. Naci Görür: "Daha önce söylemiştim"

Bu sabah 10:40'ta meydana gelen Şanlıurfa - Karaköprü merkez üslü deprem korkuttu. 5.4 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır, Malatya, Adıyaman gibi çevre illerde de hissedildi.

PROF. DR. GÖRÜR FAYA DİKKAT ÇEKTİ

Depremin ardından gözler deprem uzmanlarının açıklamalarına çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür, depremin meydana geldiği fay hattına dikkat çekti.

"DAHA ÖNCE SÖYLEMİŞTİM"

Sosyal medya hesabından haritalı bir paylaşım yapan Görür, "Buralarda daha önce olacağını söylemiştim. Sebebi Şubat 2023 depremleri ve DAF’ın kırılması" dedi.

"ENERJİ BİRİKTİRİYOR"

Güneydoğu bindirme kuşağı ve Arap Levhası'nın enerji biriktirdiğini ifade eden Görür, bölgenin DAF ve Bozova fayına yakınlığına dikkat çekti.

Görür paylaşımında geçmiş olsun dileğini iletti.