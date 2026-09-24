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Son dakika | Bahçeli'den Erdoğan'a teşekkür: "Türk milletin iradesini tüm dünyaya duyurdu"

Son dakika haberi: MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma için "Mesajlarıyla Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyurdu" deyip teşekkür etti. Bahçeli "BM'nin yapısının adil reforma tabi tutulması zorunluluktur" mesajı verdi.

Son dakika | Bahçeli'den Erdoğan'a teşekkür: "Türk milletin iradesini tüm dünyaya duyurdu"
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

"TÜRK MİLLETİNİN HAKLI DURUŞUNU VE İRADESİNİ BÜTÜN DÜNYAYA DUYURDU"

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

  • 81’inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda sessiz milyonların sesi olan, hakkın ve haklının yanında duran; açık, güçlü ve etkileyici mesajlarıyla Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkürlerimi ifade ediyorum.

"TEMSİL GÜCÜ YÜKSEK VE HAKKANİYETE DAYALI BİR DÜNYA DÜZENİ ARAYIŞININ GÜÇLÜ BİR İFADESİ"

  • Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda sıklıkla ortaya koyduğu 'Dünya 5’ten büyüktür' yaklaşımı, yalnızca Türkiye’nin değil, daha adil, temsil gücü yüksek ve hakkaniyete dayalı bir dünya düzeni arayışının güçlü bir ifadesidir.

Son dakika | Bahçeli den Erdoğan a teşekkür: "Türk milletin iradesini tüm dünyaya duyurdu" 1

BM ÇIKIŞI: "ZORUNLULUK"

  • 5 ülkenin veto yetkisi BM'nin güvenilirliğini zedeliyor.
  • BM'nin yapısının adil reforma tabi tutulması zorunluluktur.

Son dakika | Bahçeli den Erdoğan a teşekkür: "Türk milletin iradesini tüm dünyaya duyurdu" 2

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli
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