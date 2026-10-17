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Mersin'de 1,5 milyar liralık işlem hacmi bulunan şebekeye 26 tutuklama

Mersin'de yasa dışı bahis sitelerine para aktarılmasına aracılık eden şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 1,5 milyar liralık işlem hacminin tespit edildiği soruşturma kapsamında 26 şüpheli tutuklanırken, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Mersin'de 1,5 milyar liralık işlem hacmi bulunan şebekeye 26 tutuklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis sitelerine para aktarılmasına aracılık eden kişilere yönelik kapsamlı bir soruşturma yürütüldü. Fiziki ve teknik takip sonucunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 33 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında şebekenin kullandığı banka hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

SAHTE ŞİRKETLER ÜZERİNDEN PARA TRAFİĞİ

Emniyetin yürüttüğü çalışmalarda, B.S. ve B.Y. isimli şüphelilerin yasa dışı bahis şebekesi oluşturduğu belirlendi.

Şebekenin, para karşılığında banka hesabı temin etmek üzere kişiler görevlendirdiği ve bu kişiler arasında ilçelere göre görev dağılımı yaptığı tespit edildi. Ayrıca referans sistemiyle üçüncü kişilere yasa dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere sahte şirketler açtırıldığı ortaya çıkarıldı.

1,5 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, aralarında 13 şirkete ait hesapların da bulunduğu banka hesaplarının incelendiği bildirildi.

Söz konusu hesaplarda toplam 1 milyar 520 milyon 70 bin 50 lira 69 kuruşluk işlem hacmi tespit edildi. Hesapların, 7258 sayılı Kanun'a muhalefet kapsamında değerlendirilen yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi.

26 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şebekenin faaliyetlerini ve para trafiğini ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen fiziki ve teknik takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mersin de 1,5 milyar liralık işlem hacmi bulunan şebekeye 26 tutuklama 1

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, gözaltına alınan 33 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Hakimlikçe şüphelilerden 26'sının tutuklanmasına karar verilirken, 7 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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