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Mersin'de 18 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'de 18 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de 18 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Yenişehir ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada 18 bin 400 adet ecstasy hap ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin jandarma
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