Mersin'de 28 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri 12 dosyadan 28 yıl 3 ay 29 gün hapis cezası bulunan hükümlüyü düzenlenen operasyonla yakalayarak cezaevine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, ‘Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Kişisel Verileri Ele Geçirmek veya Yaymak, Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta, Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurumlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ve Askeri Ceza Kanununa Muhalefet’ suçlarından hakkında toplam 12 dosyadan 28 yıl 3 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma ve araştırmalar sonucunda hükümlü şahsın Erdemli ilçesinde izine ulaşan jandarma ekipleri adres bilgilerinin belirlenmesinin ardından operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonla hükümlü gizlendiği adreste yakalandı.
Jandarmada ve adliyede işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine gönderildi.

Mersin
