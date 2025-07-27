Mersin'de, “Ada Kıbrıs” temalı sergiye yoğun ilgi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), uluslararası tanıtım çalışmaları kapsamında Çukurova Bölgesi’nde dikkat çeken etkinliklere imza atıyor. Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığının himayesinde, KKTC Mersin Başkonsolosluğu ev sahipliğinde düzenlenen 'Ada Kıbrıs' temalı tanıtım sergisi, Mersinlilerden yoğun ilgi görüyor.

25 Temmuz’da Mersin’in alışveriş noktalarından biri olan Sayapark AVM’de kapılarını açan sergi, bu akşama kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Etkinlikte, KKTC’nin doğal güzelliklerinden tarihi mirasına, kültürel zenginliklerinden eşsiz mutfağına kadar pek çok değer; özel seçilmiş ve sanat değeri taşıyan fotoğraflarla Mersinlilerin beğenisine sunuluyor.

"EŞSİZ BİR YAŞAM ADASI"

Serginin açılışında konuşan KKTC Turizm Koordinatörü Kazım Türkan, Mersin’in Kıbrıs için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek, "Mersin bizim için sadece coğrafi olarak değil, aynı zamanda gönül bağımızın en güçlü halkasıdır. 1571’den bu yana süregelen kardeşlik ilişkimiz; bugün turizmden sanata, eğitimden spora kadar pek çok alanda güçlü köprülerle geleceğe taşınıyor" dedi. Türkan, Kuzey Kıbrıs’ın sadece bir tatil destinasyonu değil, aynı zamanda "tarih, kültür ve doğanın buluştuğu eşsiz bir yaşam adası" olduğunu da vurguladı.

Modern tanıtım teknikleriyle hazırlanan "Ada Kıbrıs" projesi, KKTC’nin yurt dışında tanınırlığını artırmak ve turizmde marka değerini yükseltmek amacıyla hayata geçirildi. Proje kapsamında sergi boyunca ziyaretçilere KKTC hakkında bilgilendirici materyaller dağıtılırken, gastronomi alanında da Kıbrıs’a özgü lezzetlerin tanıtımı yapılıyor.

Etkinliğe, Mersin protokolünden ve iş dünyasından da ilgi büyük olurken, KKTC ile Mersin arasındaki ekonomik ve kültürel bağların daha da gelişmesi hedefleniyor.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır