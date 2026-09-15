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Mersin'de "Ailem Güvende" operasyonunda 28 şüpheli tutuklandı

Mersin'de 'Ailem Güvende' operasyonu çerçevesinde müstehcenlik ve fuhuş başta olmak üzere birçok suçtan gözaltına alınan şüphelilerden 28'i sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Mersin'de "Ailem Güvende" operasyonunda 28 şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği tarafından müstehcenlik, fuhuş ve LGBT derneklerine yönelik çalışma yapıldı. Çalışma sonrasında Mersin genelinde birçok adres belirlenerek eş zamanlı 'Ailem Güvende' operasyonu düzenlendi.

TOPLAM 36 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda Mersin'den 33, Ankara, Sakarya, ve Antalya’dan da birer olmak üzere toplam 36 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülerek ifadesi alınıp bugün adliyeye sevk edildi. Müstehcenlik, Fuhşa Teşvik Aracılık ve Zorlama gibi suçlardan nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 28'ü tutuklandı, 8'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Mersin de "Ailem Güvende" operasyonunda 28 şüpheli tutuklandı 1

ÇOK SAYIDA SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Öte yandan Mersin merkezinde faaliyet gösteren 2 dernek hakkında kapanması için gerekli yazışmalara başlanıldığı, bu derneklere ait 14 internet sitesi ve 186 kişisel sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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