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Mersin'de anaç kaplumbağaların kumsala çıkışlarında artış gözlendi

Türkiye'nin önemli yuvalama alanları arasında yer alan Mersin'deki kumsallar, yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta carettaları ağırlamaya başladı.

Mersin'de anaç kaplumbağaların kumsala çıkışlarında artış gözlendi

Her yıl binlerce yavru kaplumbağanın denizle buluştuğu Mersin'de, Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur'daki kumsallara giden anaç kaplumbağalar yumurta bırakmaya devam ediyor.

Kaplumbağaların yumurta bıraktığı sahillere zarar gelmemesi için çeşitli önlemler alınıyor.

Yuvaların tespit edilmesinin ardından yetkililer tarafından bölgeye uyarıcı levhalar asılıyor ve demir tel yerleştiriliyor.

"ANAÇLARIN KUMSALA ÇIKIŞ ORANI YÜKSEK"

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, AA muhabirine, kentteki yuvalama alanlarında bu yıl çok sayıda anaç kaplumbağa izine rastladıklarını söyledi.

Yuva sayısında artış beklediklerini dile getiren Ergene, şu değerlendirmede bulundu:

"Anaçların kumsala çıkış oranı geçmiş yıllara göre biraz daha yüksek görünüyor. Tam sonucu üreme sezonunun sonunda anlayabiliriz. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda Kazanlı, Davultepe ve Alata'yı kontrol ettik. Buralarda çıkışlar çok yüksek. Anaçların kumsala çıkışlarının yüksek olması yuva sayısının da yüksek olacağıyla ilgili işaret olarak görünüyor."

"KUMSALLARA ÇÖP ATILMASIN, ATEŞ YAKILMASIN"

Ergene, deniz kaplumbağalarının yumurtlama döneminde vatandaşlara da önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Vatandaşların deniz canlısını kurtarma adı altında çeşitli eylemlerde bulunduğunu vurgulayan Ergene, şöyle konuştu:

"Vatandaşın niyeti iyi ama bu canlıların kendi kendilerine yolları bulmaları ve gitmeleri gerekiyor. Kumsaldaki yavruları toplayıp denize atıyorlar. Lütfen bu tip davranışlarda bulunulmasın. Kumsallara çöp atılmasın, ateş yakılmasın, eşya, şemsiye, şezlong bırakılmasın. Bunlar çok önemli. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum, yumurtalamaya çıkmış anaca hiçbir şekilde dokunmasınlar."

Ergene, deniz kaplumbağalarına yuva olan kentteki kumsalların ekoturizm açısından da önemli olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Kaplumbağa
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