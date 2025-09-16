Mersin'de anne vahşeti! 5 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi 101110 Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 27 yaşındaki Revşan D., girdiği bunalım sonrası 5 yaşındaki çocuğu Mert Veysel K'nin boğazını bıçakla kesti.

ÇIĞLIKLARI KOMŞULARI DUYDU

Çığlıkları duyarak eve giden komşularınca Mersin Şehir Hastanesi'ne götürülen minik çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.



İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 4 çocuk annesi Revşan D'yi, suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.



Polis, olayın meydana geldiği evde inceleme yaparken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (AA-İHA)