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Mersin’de binlerce motosiklet denetlendi, yüzlercesi trafikten men edildi

Mersin’de 1 haftada yapılan denetimlerde 23 bin 332 motosikletten 601’i trafik men edildi, aranan 2 şahıs da yakalandı.

Mersin’de binlerce motosiklet denetlendi, yüzlercesi trafikten men edildi

Alınan bilgiye göre, yaklaşık yüzde 25’ini motosikletin oluşturduğu 840 bin motorlu taşıtın bulunduğu Mersin’de asayiş olaylarının önlenebilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması için il genelinde şok uygulamalar gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin koordinesinde bir haftada yapılan kontrollerde denetlenen 23 bin 332 motosikletten 601’i trafikten men edildi, 7’si çalıntı, 12’si hacizli ve yakalamalı çıktı. Eksiklikleri tespit edilen motosiklet sürücülerine toplamda 22 milyon 131 bin 369 TL idari para cezası uygulandı.

2 bin 345 şahsın da GBT kontrolünü yapan ekipler, aranan 2 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslar gerekli işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.

Motosiklet kazaları ve asayiş olaylarının önüne geçilmesi için ekiplerin şok uygulamalarının süreceği bildirildi.

(İHA)

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Mersin
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