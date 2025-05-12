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Mersin'de dehşet anları! Kendisine küfür ettiğini iddia ettiği kişiyi önce darp etti sonra bıçakladı: 'Herkes namuslu olacak'

Mersin'in Bozyazı ilçesinde sokak ortasında bir kişiyi dövüp bıçaklayarak komaya sokan şüpheli yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin yaralı yerde can çekişirken video çekerek yaptıklarını anlattığı ortaya çıktı.

Mersin'de dehşet anları! Kendisine küfür ettiğini iddia ettiği kişiyi önce darp etti sonra bıçakladı: 'Herkes namuslu olacak'
Begüm Özkaynak

Olay, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Mustafa Deniz Caddesi'nde bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, M.G. (49), şüpheli A.T.E. (21) tarafından darp edilip bacağından bıçaklandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kaçarken, sağlık ekipleri M.G.'ye ilk müdahaleyi yaprak ambulansla hastaneye kaldırdı. Savcının talimatıyla çevrede yapılan aramada sitenin bahçesinde olayda kullanılan bıçak ele geçirildi.

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DARP VE BIÇAKLAMAYI VİDEO ÇEKEREK İTİRAF ETMİŞ

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla polis olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeri tespit edilen A.T.E., yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheli 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan Anamur Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"ANAMA, BACIMA SÖVDÜKLERİ İÇİN KESTİM, KIYDIM"

Tutuklanan şüphelinin darp edip bıçakladığı şahsı cep telefonu kamerasıyla çekerken işlediği suçları da anlattığı video ortaya çıktı. Yaralının görüntülerinin yer aldığı videoda şüphelinin kendisine küfür edilmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini anlattığı, "Anama, bacıma sövdükleri için kestim, kıydım. Herkes namuslu olacak." dediği duyuldu.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin bıçak
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