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Mersin'de dehşet anları! Tanınmamak için kendisine kadın görünümü vererek husumetlisini vurmuş

Mersin'de M.A. (17), ağabeyinin ölümünden sorumlu tutup husumet besleği Rıdvan Güner’i (35), çalıştığı tamir atölyesinde tabancayla vurarak öldürdü. Tanınmamak için peçe takıp kendisine kadın görünümü vererek saldırıyı gerçekleştiren M.A. ile olayı azmettirdikleri öne sürülen Y.K., Y.K. ve M.E. gözaltına alındı.

Mersin'de dehşet anları! Tanınmamak için kendisine kadın görünümü vererek husumetlisini vurmuş
Begüm Özkaynak

Olay, dün merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Tırmıl Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Peçe takarak kendisine kadın görünümü veren kişi, taksiyle geldiği tamir atölyesinde çalışan Rıdvan Güner'e ateş edip, aynı araçla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Güner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Rıdvan Güner'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

AĞABEYİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTUYORMUŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin M.A. olduğunu belirledi. M.A.'nın 2 yıl önce ağabeyinin öldürüldüğü ve ailesinin Güner'i sorumlu tutarak husumet beslediği tespit edildi. Ekipler, M.A. ile olayı azmettirdikleri öne sürülen Y.K., Y.K. ve M.E.'yi saklandıkları adreslere yapılan baskınlarda gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin ağabey ateş tamir
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