Mersin'de denizden araç lastiği, alışveriş sepeti ve çok sayıda atık çıktı

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca, Mersin Marina'da "Deniz Dibi Temizliği ve Dalış Etkinliği" düzenlendi.

Etkinlikte Mersin İtfaiyesi ve Mersin Marina'da görev yapan dalgıçlar, dalış yaparak denizdeki çöpleri topladı.

Su altı dronuyla desteklenen dalgıçlar deniz dibinden araç lastiği, alışveriş sepeti, paspas, balıkçı ağları, cam şişeler ve çok sayıda atık topladı.

Toplanan atıkların farkındalık için sergilendiği etkinlikte ziyaretçiler hayalet ağlardan yapılan tünel ile deniz canlılarının yaşadığı zorlukları deneyimleme imkanı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla etkinliği düzenlendiklerini ifade etti.

Denizlerde binlerce canlının yaşadığını belirten Halisdemir, şunları kaydetti:

"Atılan her çöp deniz ekosistemini olumsuz etkiliyor. Orada yaşayan canlıların yaşamsal faaliyetlerini bozuyor. Denizi kirleten her etmene karşı dik duruyor, mücadele ediyor ve engel oluyoruz. Derelerden kaynaklanan kirlilikleri önlemek için bariyerler aldık ve bu bariyerlerle mümkün olduğu kadar katı atığı tutarak denize gitmesini ve mikroplastik dediğimiz atıkların oluşmasına engel olmaya çalışıyoruz."Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır