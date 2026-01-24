HABER

Mersin’de drift yapan sürücüye 58 bin 217 TL ceza

Mersin’de drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 58 bin 217 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine geçici süreyle el konuldu, araç ise trafikten men edildi.

Mersin’in Silifke ilçesinde bir aracın drift yaparak hem kendi güvenliğini hem de diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye attığı tespit edildi. Olayla ilgili Mersin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan inceleme sonucu drift yapan aracın sürücüsünün D.C. olduğu belirlendi ve şahıs yakalandı. Sürücü hakkında ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak’ suçundan işlem yapılırken, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında drift yapmaktan 58 bin 217 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca D.C.’nin sürücü belgesine geçici olarak el konuldu, araç ise trafikten men edildi.

Jandarma ekipleri, Mersin genelinde trafik güvenliğini sağlamak ve kamu düzenini korumak amacıyla denetim ve çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Mersin
