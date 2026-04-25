Mersin'de eşi evde ölü bulunmuştu! Kocası tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan koca tutuklandı.

Kalınören Mahallesi'nde Cangül Ç'nin evinde ölü bulunmasına ilişkin Antalya'nın Aksu ilçesinde gözaltına alınan E.Ç, işlemlerinin ardından Anamur Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan E.Ç, "canavarca hisle eşe karşı nitelikli kasten öldürme" ve "eşe karşı nitelikli cinsel saldırı" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDI

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturmada yayın yasağı kararı alındı.

Kalınören Mahallesi'nde dün Cangül Ç. ve E.Ç'nin yaşadığı evden sesler geldiğini duyan vatandaşlar, durumu polise bildirmişti. Eve giden polis ekibi, Cangül Ç'yi banyoda hareketsiz halde bulmuştu. 112 Acil Sağlık ekipleri, vücudunda kesici alet ve darp izleri olan kadının hayatını kaybettiğini belirlemiş, Cangül Ç'nin olayın ardından 33 ANJ 679 plakalı araçla evden ayrıldığı belirlenen kocası E.Ç, Antalya'nın Aksu ilçesinde gözaltına alınmıştı. Çiftin araçta bulunan 2 çocuğu koruma altına alınmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Faili meçhul dosyaları açıldı: 26 yıldır kayıp Sinem için umut ışığıFaili meçhul dosyaları açıldı: 26 yıldır kayıp Sinem için umut ışığı
Nesli tehlike altında! İzinsiz salep orkidesi toplayan kişiye 699 bin lira cezaNesli tehlike altında! İzinsiz salep orkidesi toplayan kişiye 699 bin lira ceza

En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

Sosyal medya fenomeni "Cin Ali" kızı tarafından öldürüldü

İstanbul’da toprağın altından cephanelik çıktı

İstanbul’da toprağın altından cephanelik çıktı

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Türkiye topraklarında daha önce görülmemiş kaleci hatası!

Tahliye edildi! Video çekip yayınladı

Tahliye edildi! Video çekip yayınladı

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

BİM'e Philips LatteGo kahve makinesi geliyor!

BİM'e Philips LatteGo kahve makinesi geliyor!

