Mersin'de eski sevgili dehşeti! Boğamayınca defalarca bıçakladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde eski sevgili dehşeti yaşandı. Görüşme bahanesiyle ıssız sokağa çekilen genç kadı önce şarj kablosuyla boğulmak istendi. Bu saldırıdan kurtulan kadın daha sonra 10 bıçak darbesiyle ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan kadın hayati tehlikeyi atlattı. İşte tüm detaylar...

Edinilen bilgiye göre olay, 4 Mart 2026 tarihinde Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Nurşen Ü. (19), bir süre önce ayrıldığı ancak yeniden barışma aşamasında olduğu eski erkek arkadaşı S.Y. ile buluştu.

EV BAKMA BAHANESİYLE ISSIZ SOKAĞA SOKTU, ŞARJ KABLOSUYLA BOĞMAYA ÇALIŞTI

İddiaya göre, ev bakma bahanesiyle genç kadını ıssız ara sokaklara yönlendiren S.Y., bir anda beyaz bir telefon şarj kablosuyla Nurşen Ü.’yü arkadan boğmaya çalıştı.

BOĞAMAYINCA 10 KEZ BIÇAKLADI

Kablodan kurtulmak için büyük bir mücadele veren Nurşen Ü., saldırganın bu kez bıçaklı saldırısına maruz kaldı. İfadesinde yer alan bilgilere göre; karın bölgesinden, göbek deliğinden, sol bileğinden, sağ kasığından ve sırtından toplamda 10 bıçak darbesi alan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan, yaralı kadının telefonunu da gasp etmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca olay yerinden kaçtı.

"DAVACI VE ŞİKAYETÇİYİM"

Çevredeki vatandaşların yardımıyla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Nurşen Ü., burada gördüğü 5 günlük tedavinin ardından enfeksiyon riski nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada da yaklaşık bir hafta süren yoğun tedavi sürecini tamamlayan ve hayati tehlikeyi atlatan genç kadın, taburcu olur olmaz polise giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Nurşen Ü., Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde verdiği ifadede, şahsın kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini belirterek, "S.Y. hakkında davacı ve şikayetçiyim" dedi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, şüphelinin yakalanması ve adli sürecin takibi sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Mersin sevgili
