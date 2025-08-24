HABER

Mersin'de facia! Öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı... 2 ölü 10 yaralı

Mersin'de korkunç bir kaza meydana geldi. Yurt çocuklarını taşıyan minibüsün park halindeki tıra arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada biri çocuk 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Sürücü ilk ifadesinde uyuyakaldığı için kazanın yaşandığını söylediği öğrenildi.

Melih Kadir Yılmaz

Kaza, Mersin-Antalya D400 Karayolu Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Yemişkumu sahili mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Zemin A. idaresindeki minibüs, sürücüsünün uyuması sonucu sağ şeritte park halinde bulunan tırın dorsesine çarptı.

Mersin de facia! Öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı... 2 ölü 10 yaralı 1

2 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDI

Kazada, Diyarbakır'dan Mersin'e tatile getirildikleri öğrenilen yurt çocuklarının da oylduğu biri çocuk 2 kişi öldü, biri ağır 10 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mersin de facia! Öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı... 2 ölü 10 yaralı 2

Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere gönderildi. Savcının incelemesinin ardından minibüsten çıkarılan cenazeler ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Mersin de facia! Öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı... 2 ölü 10 yaralı 3

KAZA UYUYAKALDIĞI İÇİN OLMUŞ

Kaza sonrası minibüsün bir parçasının tırın dorsesine yapışmış, tekerinin birinin ise koparak tırın altına girmiş olması dikkat çekerken, sürücünün ilk ifadesinde uyuyakaldığı için kazanın yaşandığını söylediği öğrenildi.

(İHA)

