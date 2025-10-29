HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mersin’de feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı!

Mersin’in Gülnar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında tarım işçilerini taşıyan minibüs ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Kaza, Demirözü Mahallesi Hortu mevkiinde gerçekleşti. Detaylar haberimizde...

Mersin’de feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı!

Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı

Mersin’de feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı! 1

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI

Kaza, sabah saatlerinde Demirözü Mahallesi Hortu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Cin yönetimindeki 33 ACS 612 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile elma toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Avni Altınyazar yönetimindeki 33 KEZ 10 plakalı minibüs çarpıştı.

Mersin’de feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı! 2

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 12 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenler yardıma koşarken, durum 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirildi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Mersin’de feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı! 3

Yaralanan 3'ü ağır 14 kişi ise ambulanslarla Gülnar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 2'sinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kaza yerinde jandarma ekipleri inceleme yaparken, hayatını kaybedenlerin isimleri de belli oldu. Kazada ölenlerin Hasan Cin (42), Mustafa Cin (53) ve Mehmet Perçemli (54) olduğu belirtildi. Hastanede tedavisi süren yaralılardan 1'inin de durumunun kritik olduğu, diğerlerinin ise iyi olduğu öğrenildi.

Mersin’de feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı! 4Kaynak: İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı heyeti ile görüşecekCumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı heyeti ile görüşecek
Eski belediye başkanı suçüstü yakalandı! Mustafa Gül gözaltına alındıEski belediye başkanı suçüstü yakalandı! Mustafa Gül gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tarım işçisi Mersin ölümlü trafik kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.