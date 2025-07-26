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Mersin'de feci kaza! Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: Çok sayıda yaralı var

Mersin'de sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Muğla'dan hareket eden ve Batman'a gitmekte olan yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Tıra arkadan çarpan yolcu otobüsünde büyük hasar oluşurken, ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Mersin'de feci kaza! Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: Çok sayıda yaralı var

Mersin'in Tarsus ilçesi sınırlarında yolcu otobüsü, büz boru yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs büyük hasar alırken, tır ise devrildi.

9 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk bilgilere göre 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslara hastanelere sevk edildi.

Mersin de feci kaza! Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: Çok sayıda yaralı var 1

OTOBÜSTE 36 KİŞİ VARDI

Muğla Marmaris'ten hareket eden ve Batman'a gitmekte olan otobüste 32'si yolcu, 4'ü ise personel olmak üzere toplam 36 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Mersin de feci kaza! Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: Çok sayıda yaralı var 2

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin de feci kaza! Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: Çok sayıda yaralı var 3

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mersin yolcu otobüsü
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