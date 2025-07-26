Mersin'de feci kaza! Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: Çok sayıda yaralı var

Mersin'in Tarsus ilçesi sınırlarında yolcu otobüsü, büz boru yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs büyük hasar alırken, tır ise devrildi.

9 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk bilgilere göre 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslara hastanelere sevk edildi.

OTOBÜSTE 36 KİŞİ VARDI

Muğla Marmaris'ten hareket eden ve Batman'a gitmekte olan otobüste 32'si yolcu, 4'ü ise personel olmak üzere toplam 36 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır