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Mersin’de fuhuş operasyonu! 18 mağdur kurtarıldı, 22 kişi gözaltına alındı

Mersin’in Erdemli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. perasyon esnasında 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 18 mağdur kurtarıldı. İşte detaylar...

Mersin’de fuhuş operasyonu! 18 mağdur kurtarıldı, 22 kişi gözaltına alındı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi ve turistik Kızkalesi mevkiinde 4 gazino, 4 masaj salonu, 2 günübirlik konaklama ve randevu evine özel harekat polisi ve insansız hava araçlarıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda kimliği tespit edilen 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon esnasında 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 18 mağdur kurtarıldı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda fuhuş suçundan elde edildiği belirtilen 106 bin 250 TL, pompalı tüfek, ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda mühimmatları, 30 adet telefon, 2 adet bilgisayar ele geçirildi. Şüphelilere ait MASAK raporuna göre suç gelirlerinden elde edildiği tespit edilen ve 50 milyon TL işlem hacmi olan 15 tapu ve 23 adet motorlu araca el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin fuhuş
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