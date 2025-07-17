HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 19 zanlı tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde gazino, masaj salonu ve günübirlik konaklama tesislerine yönelik fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 19 zanlı tutuklandı

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün polis ekiplerince Kızkalesi Mahallesi'ndeki gazino ve masaj salonları ile günübirlik konaklama tesislerine düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlının işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 1'i savcılık talimatıyla ifadesinin ardından emniyetten serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 19'u hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mağdur 4 yabancı uyruklu kadın da sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Mersin de fuhuş operasyonunda yakalanan 19 zanlı tutuklandı 1

15 TAPU VE 23 ARACA DA ELE KONULDU

İl Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kızkalesi Mahallesi'ndeki gazino ve masaj salonları ile günübirlik konaklama tesislerine operasyon düzenlendiği belirtilmişti.

Fuhuş yapıldığı iddia edilen adreslerdeki 22 şüpheli yakalanmış, 19 mağdur kadına ulaşılmış, pompalı tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Suç geliriyle elde edildiği belirlenen 15 tapu ve 23 araca da ele konulmuştu.

(AA)

17 Temmuz 2025
17 Temmuz 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avrupa'nın en büyük limanı İsrail'e kapandı! Avrupa'nın en büyük limanı İsrail'e kapandı!
Çocukların oyunu sonrası çıkan yangın paniğe sebep olduÇocukların oyunu sonrası çıkan yangın paniğe sebep oldu
Anahtar Kelimeler:
Mersin Erdemli fuhuş tutuklu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
LGS'deki şaibe iddialarının ardından MEB'de üst düzey görevden alma!

LGS'deki şaibe iddialarının ardından MEB'de üst düzey görevden alma!

Napoli'den Osimhen için kritik karar!

Napoli'den Osimhen için kritik karar!

Zincir market HAKMAR sahibi Zeki Doruk’un kasasından vasiyetname ve dua çıktı! Mal varlığını FETÖ’ye bırakmış

Zincir market HAKMAR sahibi Zeki Doruk’un kasasından vasiyetname ve dua çıktı! Mal varlığını FETÖ’ye bırakmış

CHP'de süreç başlıyor! 5 Kasım'a kadar sürecek

CHP'de süreç başlıyor! 5 Kasım'a kadar sürecek

Şam saldırısı sonrası Netanyahu'dan çarpıcı ifadeler! 'İzin vermeyeceğiz' diyerek açıkladı

Şam saldırısı sonrası Netanyahu'dan çarpıcı ifadeler! 'İzin vermeyeceğiz' diyerek açıkladı

Son seçim anketinde kıl payı önde

Son seçim anketinde kıl payı önde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.