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Mersin'de hafif ticari araç TIR'a arkadan çarptı; 2 ölü, 1 yaralı

Mersin’de hafif ticari aracın TIR’a arkadan çarpması sonucu Eyüp Bolat (55) ile eşi Meşude Bolat (50) öldü, araç sürücüsü oğulları Muzaffer Bolat ağır yaralandı.

Mersin'de hafif ticari araç TIR'a arkadan çarptı; 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, Pozantı-Tarsus Otoyolu’nun Damlama mevkisi yakınlarında meydana geldi. Muzaffer Bolat yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, TIR’a arkadan çarptı.

Mersin de hafif ticari araç TIR a arkadan çarptı; 2 ölü, 1 yaralı 1

MERSİN'DEKİ KAZADA İKİ KİŞİ ÖLDÜ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan kişileri çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eyüp Bolat ile eşi Meşude Bolat’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZELERİ MORGA KALDIRILDI

Kazada ağır yaralanan sürücü Muzaffer Bolat ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden çiftin cansız bedenleri, incelenmek üzere morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin kaza
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