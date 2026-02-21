Mersin’de hijyen kurallarına uymayan fırına 6 bin 400 lira ceza

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Halk sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirilen kontrollerde, ekmek ve pidelerin gramajı, üretim alanlarının hijyen şartları, çalışanların kişisel temizliği, kullanılan malzemelerin saklama şartları ve ruhsat durumları detaylı şekilde incelendi.

RUHSATSIZ VE HİJYENSİZ ÜRETİM TESPİT EDİLDİ

Denetimler sırasında bir fırında ciddi ihlaller belirlendi. İmalathanenin genel temizlik kurallarına uymadığı, üretim alanında böceklerin bulunduğu, makineler ile ekipmanların kirli olduğu tespit edildi. Ayrıca işletmenin ruhsatsız faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

Zabıta ekipleri tarafından söz konusu işletmeye 6 bin 400 lira idari para cezası uygulanırken, eksikliklerin giderilmesi için 10 günlük yasal süre tanındı. Belirlenen süre içinde gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde işletmenin mühürleneceği bildirildi.

"HALK SAĞLIĞI KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Denetimlere ilişkin açıklama yapan Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, Ramazan ayında kontrollerin daha da sıklaştırıldığını belirterek, "Ramazan ayında vatandaşlarımızın sofralarına giren her ürün bizim için büyük bir sorumluluktur. Özellikle pide üretimi yapan fırınlarımızı titizlikle denetliyoruz. Hijyen kurallarına uymayan, ruhsatsız faaliyet gösteren ya da halk sağlığını riske atan hiçbir işletmeye müsamaha göstermeyeceğiz. Halk sağlığı bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.

Sivaslıoğlu, denetimlerin yalnızca fırınlarla sınırlı kalmayacağını, tatlı imalathaneleri, kasaplar, marketler ve toplu üretim yapan tüm işletmelerin Ramazan boyunca periyodik olarak kontrol edileceğini kaydetti.

Zabıta ekipleri, kurallara uygun üretim yapan işletmelere teşekkür ederken, mevzuata aykırı hareket edenler hakkında yasal işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır