HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mersin’de hijyen kurallarına uymayan fırına 6 bin 400 lira ceza

Mersin’in Akdeniz ilçesinde Ramazan denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, hijyen kurallarına uymadığı ve ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen bir fırına 6 bin 400 lira ceza uyguladı. İşletmeye eksiklerini gidermesi için 10 gün süre verildi.

Mersin’de hijyen kurallarına uymayan fırına 6 bin 400 lira ceza

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Halk sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirilen kontrollerde, ekmek ve pidelerin gramajı, üretim alanlarının hijyen şartları, çalışanların kişisel temizliği, kullanılan malzemelerin saklama şartları ve ruhsat durumları detaylı şekilde incelendi.

RUHSATSIZ VE HİJYENSİZ ÜRETİM TESPİT EDİLDİ

Denetimler sırasında bir fırında ciddi ihlaller belirlendi. İmalathanenin genel temizlik kurallarına uymadığı, üretim alanında böceklerin bulunduğu, makineler ile ekipmanların kirli olduğu tespit edildi. Ayrıca işletmenin ruhsatsız faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

Zabıta ekipleri tarafından söz konusu işletmeye 6 bin 400 lira idari para cezası uygulanırken, eksikliklerin giderilmesi için 10 günlük yasal süre tanındı. Belirlenen süre içinde gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde işletmenin mühürleneceği bildirildi.

"HALK SAĞLIĞI KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Denetimlere ilişkin açıklama yapan Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, Ramazan ayında kontrollerin daha da sıklaştırıldığını belirterek, "Ramazan ayında vatandaşlarımızın sofralarına giren her ürün bizim için büyük bir sorumluluktur. Özellikle pide üretimi yapan fırınlarımızı titizlikle denetliyoruz. Hijyen kurallarına uymayan, ruhsatsız faaliyet gösteren ya da halk sağlığını riske atan hiçbir işletmeye müsamaha göstermeyeceğiz. Halk sağlığı bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.

Sivaslıoğlu, denetimlerin yalnızca fırınlarla sınırlı kalmayacağını, tatlı imalathaneleri, kasaplar, marketler ve toplu üretim yapan tüm işletmelerin Ramazan boyunca periyodik olarak kontrol edileceğini kaydetti.

Zabıta ekipleri, kurallara uygun üretim yapan işletmelere teşekkür ederken, mevzuata aykırı hareket edenler hakkında yasal işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edirneli çiftçinin kurak yılların ardından bereketli sezon umuduEdirneli çiftçinin kurak yılların ardından bereketli sezon umudu
Alaçam’da kaçak tütün mamulleri operasyonuAlaçam’da kaçak tütün mamulleri operasyonu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.