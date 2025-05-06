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Mersin'de hırsızlıktan 27 yıl ceza alan şahıs yakalandı

Mersin’de hırsızlık suçundan 27 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşen hükümlü, TEM ekipleri tarafından yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Mersin'de hırsızlıktan 27 yıl ceza alan şahıs yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Toroslar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında hırsızlıktan 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.A.’nın merkez Toroslar ilçesinde bulunduğu nokta belirlendi. Baskınla polis tarafından yakalanan hükümlü emniyete götürüldü. Emniyet ve adliyede işlemleri tamamlanan O.A. cezaevine teslim edildi.
Kentteki tüm ekiplerin aranan şahıslar üzerine çalışmasını sürdürdüğü bildirildi. (İHA)

Hırsızlıktan 27 yıl ceza aldı, terörle mücadele ekibine yakalandıBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız
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