Mersin'de horoz dövüşüne baskın! Bahis oynatanlara ceza yağdı, 7 horoz kurtarıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleriyle birlikte, merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, horoz dövüşü için ring kurulup, dövüştürülen hayvanlar üzerinden bahis oynatan iş yeri sahibi hakkında 'Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem yapılırken, iş yerinin kapatılması için ilgili kurumlarla bilgi verildi. Ayrıca kumar oynayan 8 şahsa toplam 73 bin 976 TL idari para cezası uygulandı.

Dövüştürülen 7 horoz ise muhafaza altına alınarak Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

(İHA)