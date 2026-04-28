Mersin’de kaçak makaron operasyonu: 2 gözaltı

Mersin’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, binlerce makaron ve 40 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Mersin’de kaçak makaron operasyonu: 2 gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu Gülnar ilçesinde 2 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanması ve kaçak ürünlere el konulması amacıyla operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilere ait ev, iş yeri ve eklentilerde yapılan aramalarda 24 bin 800 boş makaron, 120 dolu makaron ile 40 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Gülistan Doku soruşturmasında babadan oğluna mesaj: 'Her şeyden haberin var şerefsiz'

CHP'li vekile yanıtı tepki çeken Ayaş Kaymakamı hakkında karar

Tedesco gönderildi! Galatasaray'dan jet hızında paylaşım geldi

Derbide küfürlü tezahürat gerilimi! Şevket Çoruh'a sert çıktı

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

Akaryakıt istasyonlarında artık bu yasak!

