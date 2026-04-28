Mersin’de kaçak makaron operasyonu: 2 gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu Gülnar ilçesinde 2 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanması ve kaçak ürünlere el konulması amacıyla operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilere ait ev, iş yeri ve eklentilerde yapılan aramalarda 24 bin 800 boş makaron, 120 dolu makaron ile 40 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

