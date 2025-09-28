HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mersin'de kahreden kaza! İşçileri taşıyordu, tıra çarptı: 3 ölü

Mersin'den kahreden haber! Gece yarısı yaşanan feci kazada bir minibüs tıra arkadan çarptı. Minibüsün içinde çok bulunan çok sayıda tarım işçisinden 3'ü hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin'de kahreden kaza! İşçileri taşıyordu, tıra çarptı: 3 ölü
Ufuk Dağ

Mersin’de otoyolda tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Mersin de kahreden kaza! İşçileri taşıyordu, tıra çarptı: 3 ölü 1

TIRA ARKADAN ÇARPTI

Kaza, Adana-Pozantı otoyolu Tarsus Damlama mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BCY 359 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, otoyolda seyreden 42 ATL 24 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.

İŞÇİLER SERVİSTE SIKIŞTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri serviste sıkışan işçileri çıkartıp sağlık ekiplerine teslim ederken ilk belirlemelere göre minibüsteki 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinde savcının incelemesi sonrasında 3 kişinin cansız bedeni hastane morguna gönderildi
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken otoyolda trafik, tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polisi görünce bahçeye attığı su şişesinden uyuşturucu çıktıPolisi görünce bahçeye attığı su şişesinden uyuşturucu çıktı
Yalova Adliyesi önündeki cinayette 2 tutuklamaYalova Adliyesi önündeki cinayette 2 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.