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Mersin'de kahreden olay! Kampta denize giren 2 öğrenci hayatını kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesindeki gençlik kampında denize giren 17 yaşlarındaki öğrencilerden 2'si boğularak hayatını kaybederken, birinin de durumunun ağır olduğu bildirildi.

Mersin'de kahreden olay! Kampta denize giren 2 öğrenci hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Silifke ilçesi Susanoğlu Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kampa gelen öğrencilerden bazıları, bugün öğleden sonra yüzmek için denize girdi. Havanın rüzgarlı, denizin dalgalı olması nedeniyle öğrencilerden 3'ü suda çırpınmaya başladı.

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2 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Görevli ve çevredekilerin de yardımıyla denizden baygın halde çıkarılarak ambulansla Silifke Devlet Hastanesine sevk edilen öğrencilerden 17 yaşındaki M.E.A. ile 16 yaşındaki C.E.K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özel bir hastaneye sevk edilen 17 yaşındaki A.B. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Gencin durumunun ağır olduğu, tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Mersin Silifke öğrenci deniz boğulma
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