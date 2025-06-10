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Mersin'de kekik toplarken uçurumdan yuvarlanan kadın yaralandı

Mersin'de ailesiyle birlikte piknik yaparken kekik toplamak için ormanlık alana giden kadın, uçurumdan yuvarlanarak yaralandı. Bulunduğu yerden çıkarılan kadının bilincinin açık olduğu, ancak vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu öğrenildi.

Mersin'de kekik toplarken uçurumdan yuvarlanan kadın yaralandı
Begüm Özkaynak

Olay, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Gülek Mahallesi Karboğazı Şölen Alanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 yaşındaki Hülya A., ailesiyle birlikte ormanlık alanda piknik yaptığı sırada kekik toplamak için çıktığı alanda dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarılan kadının bilincinin açık olduğu, ancak vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hülya A., tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kekik Mersin piknik uçurum
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