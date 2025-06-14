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Mersin'de pamuk deposundan yangın: Son durum havadan görüntülendi!

Mersin'de fabrikalardan gönderilen pamuk balyalarının olduğu depoda yangın çıktı. Çıkan yangına çok sayıda ekip müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında son durum havadan görüntülendi.

Mersin'de pamuk deposundan yangın: Son durum havadan görüntülendi!

Mersin'de pamuk deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı son durum dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, sabah saatlerinde merkez Akdeniz İlçesi Çilek Mahallesi 162'inci caddede Tırmıl Sanayi Sitesi ve Tır Garajı yanındaki pamuk balyaların tutulduğu depoda çıktı.

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Henüz bilinmeyen bir nedenle gelen patlama sesi sonrasında depodan dumanlar yükseldi.

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Dumanları görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez, bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile İl Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA araçları ve tedbir amaçlı sağlık ekiplerini sevk etti.

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Gökyüzünü kara dumanların sardığı yangında deponun çevresinden ekipler 4 koldan müdahaleye başladı. Yaklaşık 4 saat süren müdahaleyle yangın tamamen kontrol altına alındı.

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Tüm ekiplerin yoğun mesai harcadığı yangında, pamuk balyaları nedeniyle soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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Yangının meydana geldiği depodaki son durum ise dron ile havadan görüntülendi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin pamuk
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