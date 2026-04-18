HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mersin'de sağanak sele yol açtı: Yol çöktü, seralar zarar gördü

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle kırsal bölgelerde yaşanan su taşkınları risk oluştururken bir yol çöktü, bazı seralar zarar gördü.

Meteoroloji'nin uyarısını verdiği sağanak yağış Mersin'in Silifke ilçesinde etkisini sürdürüyor. Yağışın etkili olduğu kırsal mahallelerden Keben ve Kargıcak'a sel geldi. Dağlık bölgede ise doğal bir şelale oluştu. Keben Mahallesi Sağlık Ocağı mevkiinde aşırı yağışların ardından yolun bir kısmında ise çökme meydana geldi. Sağlık ocağının alt bölümünde oluşan göçük nedeniyle yol güvenliği tehlikeye girdi. Sel suları bölgedeki tarım alanları ve seralara da zarar verdi.

SAĞANAK YAĞIŞ, YOLLARI TEHLİKELİ HALE GETİRDİ

Kargıcak Mahallesi'nde ise etkisini gösteren sağanak yağış, yolları tehlikeli hale getirdi. Yağış nedeniyle oluşan zemin bozulmaları karşı güvenlik önlemleri alındı.

Bölgede yağışların devam etmesi beklenirken, olumsuzluklara karşı tedbirlerin alındığı bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
sel Mersin sağanak yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.