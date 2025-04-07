Mersin’de sahte içki üretimi yapan 2 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıyayla ve Anamur ilçelerinde 2 şüphelinin sahte içki üretimi yaparak piyasaya süreceği bilgisini aldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, şüphelileri tespit edip yakalamak için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplam 56 litre sahte içki, 12 litre etil alkol, 4 adet test kiti ile üretimde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli, adli işlemleri yapılması için Jandarma Komutanlığına götürüldü.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır