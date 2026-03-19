HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mersin'de sigara kaçakçılığıyla mücadele 1 şüpheli yakalandı

Mersin'de jandarma ekiplerinin sigara kaçakçılığıyla ilgili düzenlediği operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bozyazı ilçesinde sigara kaçakçılığıyla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında kaçak sigara ticareti yapan 1 şüpheli belirlenerek düzenlenen baskınla yakalandı. Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 11 bin 480 adet kaçak sigara, bin 300 adet dolu makaron, 3 bin adet boş makaron ve 21 adet elektronik sigaraya ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli adli işlemleri yapılması için jandarmaya götürüldü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.