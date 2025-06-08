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Mersin'de sokak ortasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Mersin'de iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Mersin'de sokak ortasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında sokak ortasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların tabancalarla ateş açtığı kavgada Hasan Polat, kardeşi Yalçın Polat, Şehmus D. ve Hüseyin P., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 4 kişi ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin ve Yalçın Polat kardeşler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağrı yaralı Hüseyin P., Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, Şehmus D. ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Cinayet şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Mersin
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