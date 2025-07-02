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Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Silifke ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Kavak Mahallesi'nde yerleşim yerlerine ve bir hayvan çiftliğine yakın arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 3 arazöz ve su tankları yönlendirildi.

Ekiplerin karadan yürüttüğü çalışmalara, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 30 Haziran'da çıkan ve bugün kontrol altına alınan yangından dönen helikopter de havadan destek verdi.

Müdahale sonucu yangının söndürüldüğü arazide soğutma çalışmasına başlandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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yangın Mersin
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